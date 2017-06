%%%Cheil entwickelt Lifestyle-App für essence%%%

Cheil Germany hat für die Kosmetikmarke essence eine multifunktionale Lifestyle-App entwickelt: Neben exklusiven App-Specials mit Infos und Gadgets zu aktuellen Trendeditionen, Produkten und Highlights sowie Gewinnspielen zum 15. Geburtstag der Marke verbindet die App alle Social Media-Kanäle übersichtlich auf einer Plattform. "Bedeutend für uns ist, dass die Verbraucher Erlebnisse mit der Marke sammeln – sie fühlen, spüren und mit ihr agieren", erklärt Cheil Germany-CEO Volker Selle.

Verantwortlich auf Kundenseite zeichnet Nicole Reichl, Head of Communication bei essence. Die Cosnova GmbH mit Sitz in Sulzbach am Taunus vertreibt ihre junge Marke in über 80 Ländern. Das Sortiment wird alle sechs Monate mit neuen Produkten ergänzt, zusätzlich stellt essence mehr als 25 limitierte Trendeditionen pro Jahr vor.

Cheil Germany beschäftigt rund 180 Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach am Taunus und Düsseldorf. Zuletzt konnte die Agentur bei den New York Festivals für ihren Kunden Jägermeister Bronze holen.