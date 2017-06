%%%Dentsu Aegis: Digital treibt Werbe-Ausgaben global auf 502 Milliarden Euro%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis prognostiziert bei den globalen Werbe-Investitionen für 2017 den Sprung über die Marke von 500 Milliarden Euro. Laut Forecast werden die weltweiten Werbe-Ausgaben um 3,8 Prozent auf 502,25 Millarden Euro (563,4 Millarden US-Dollar) steigen - maßgeblich getrieben durch das starke Digital-Wachstum. Der Digital-Anteil an den globalen Werbe-Investitionen steigt von 25 Prozent in 2016 über 34,8 Prozent in 2017 auf 37,6 Prozent in 2018.

Trotzdem lässt das globale Wachstum der Werbeausgaben nach - es sinkt von 4,8 Prozent in 2016 auf 3,8 Prozent in 2017. Für 2018 sehen die Dentsu-Aegis-Experten wieder ein stärkeres Wachstum in Höhe von 4,3 Prozent - dank der Olympischen Winterspiele und Paraolympics in Südkorea, der FIFA Weltmeisterschaft in Russland und die Kongressabgeordneten-Wahl in den USA.



Für den deutschen Markt sagt Dentsu Aegis ebenfalls steigende Werbe-Investitionen voraus: von 2,3 Prozent (2016) über ein Plus von 2,6 Prozent in 2017 auf 3,0 Prozent in 2018. Während allgemein in Westeuropa das Werbe-Wachstum von 4,0 Prozent in 2016 auf 3,5 Prozent in 2017 sinken wird, soll es in 2018 bei der Werbung um 3,6 Prozent aufwärts gehen. Die USA bleiben weiterhin größter Werbemarkt mit einem Anteil von 37,7 Prozent am weltweiten Werbe-Kuchen. Den Spitzenplatz wird der US-Markt behalten, wenn auch das Werbe-Wachstum von 5 Prozent (2016) auf voraussichtlich 3,6 Prozent (2017) abflauen wird.



Zum ersten Mal wird der Digital-Sektor nach Einschätzung der Dentsu-Aegis-Experten den Bereich TV als führendes Medien-Segment in 2018 überholen. Der Digital-Anteil liegt in 2018 bei 37,6 Prozent (2017 sind es 34,8%), während der TV-Anteil von 37,1 auf 35,9 Prozent sinkt. Laut Dentsu-Aegis wird Mobile in 2018 vor Desktop-Werbeausgaben liegen. Die Paid Search-Investitionen werden mit einem Anteil von 14,6 Prozent in 2018 (2017: 13,6 Prozent) den Sektor Print Medien überholen, der in 2018 noch 13,8 Prozent der globalen Werbe-Ausgaben erhalten soll (2017: 15,1 Prozent).

Auch bei den Sparten Online Video, Social und Programmatic Buying gibt es eine positive Prognose. Online Video wächst um 32, 4 Prozent, Social um 28,9 Prozent und Programmatic Buying um 25,4 Prozent.