%%%MKGT bringt Mückenschutz Anti Brumm erstmals ins TV%%%



Bei dem TV-Debüt von Anti Brumm werden die neuen Kombipräparate vorgestellt, die sowohl Sonnenschutz als auch Mückenschutz bieten (Foto: MKTG)

Die Düsseldorfer Agentur MKTG inszeniert erstmalig einen TV-Spot für die Mückenschutz Produkt-Range Anti Brumm. Die Agentur, die dem Dentsu Aegis Network angehört, zeichnet seit Januar 2017 als Leadagentur für das Produkt von Hermes Arzneimittel, Großhesselohe/München, und verantwortet Strategie und Kreation.

Für die 15-sekündigen Spots entwickelte MKTG den Claim 'Versprüht Sicherheit'. Inszeniert wurden die Produkte an einem Badesee in Brandenburg. Der integrierte Tag-On präsentiert den neuen Kombischutz Anti Brumm Sun 2in1 durch einen Wechsel der Szenerien in eine sonnendurchflutete Badestrand-Atmosphäre.

Auf Unternehmensseite zeichnen Eberhard Stork, Leiter Marketing, Hermes Arzneimittel, sowie Stephanie Zickert, die als Senior Brand Manager seit 2011 für die Marke verantwortlich ist. Ansprechpartner bei MKTG Germany ist Geschäftsführer Kai Burkhard.