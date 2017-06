%%%Brand Union packt Popcorn ein%%%



Fällt auf im Snackregal: das aussagekräftige Verpackungsdesign von Brand Union Germany (Foto: Brand Union)

Gesunde Snacks haben´s schwer im Supermarktregal: Damit sie nicht in der Bio-Ecke landen, braucht es die richtige Positionierung - und die spiegelt sich am PoS vor allem in der Verpackung. Deshalb hat sich das Berliner Unternehmen Wildcorn für seinen neuen Popcorn-Snack Expertenunterstützung geholt: Brand Union Germany, Agentur für Markenstrategie, Produktentwicklung und Innovationsmanagement, hat für die Produktrange ein aussagekräftiges Packungsdesign entwickelt. Das Logo erweckt den Eindruck einer erfahrenen Marke, während das

gestreifte Muster und die knalligen Farben der Verpackung das Produkt deutlich von der Konkurrenz im Snackregal absetzen.

Brand Union ist mit mehr als 500 Mitarbeitern in 22 Ländern präsent. Brand Union Germany gibt es seit 1998. Die Agentur betreibt die beiden Standorte Hamburg (Spezialisten für Produktstrategie und -Entwicklung) und seit 2014 auch Berlin (Schwerpunkt: Corporate Branding-Experten und Markenstrategie). Zu den Kunden in Deutschland gehören neben anderen Audi, Adidas, Red Bull, Mazda und Vodafone.

Künftig will die Agentur jedoch den Fokus verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Start-ups legen. Gerade war Brand Union Madrid für das Immobilien-Portal dospuntos tätig, zurzeit sind Kooperationen mit zwei weiteren deutschen Start-ups im Gespräch. Mehr über die Entwicklung der Agentur unter der Leitung von Tobias Phleps lesen Sie hier sowie in unserem ausführlichen Artikel in der new business Printausgabe 19/2017 (zur Bestellung hier entlang).