%%%Schwartauer Werke und BrawandRieken bringen frischen Wind ins Konfitürenregal%%%

Ab Juli 2017 präsentieren die Schwartauer Werke, Bad Schwartau, die Sorte Schwartau Extra mit neuer Rezeptur, neuem Glas und Design. Der Launch wird von einer Kampagne aus der Feder der Hamburger Agentur BrawandRieken begleitet, die neben einem neunmonatigen TV-Flight ab September auch Out-Of-Home- und Print-Maßnahmen ab Oktober umfasst. Flankiert werden die Aktionen durch PR- und Social Media-Maßnahmen. Die Schaltung liegt bei der Agentur pilot Hamburg, die den gesamten Media-Etat des Konfitürenherstellers seit Jahresbeginn halten.

Ziel des Unternehmens ist es, Schritt für Schritt bei allen Rezepturen seiner Fruchtaufstriche auf Glukose und Citronensäure verzichten. In der Zutatenliste finden sich zukünftig nur noch vier Komponenten: Frucht, Haushaltszucker, Zitronensaftkonzentrat und Pektin aus Früchten. Auch das neue Glas soll künftig Vorbild für eine ganze Glasfamilie aus dem Hause der Schwartauer Werke sein. Im zweiten Halbjahr werden neue Größen und Sorten der Schwartau Extra in das neue Packaging überführt. In diesem Zuge wird auch das Design weiterer, bestehender Produktlinien angepasst. Das seit 1969 bekannte X-Glas wird durch eine organische Glasform mit Blätterprägung ersetzt. Die neue Form erinnert an Einmach-Gläser. Ferner wird auf dem Etikett die neue Rezeptur als 'Natürlich lecker' mit naturgetreueren Fruchtabbildungen ausgelobt.

Hintergrund der Überarbeitung ist eine Befragung von Konsumenten. Die quantitative Marktforschung der Schwartauer Werke ergab, dass 70 Prozent der Verbraucher immer mehr Wert auf natürliche Produkte mit einer kurzen Zutatenliste bei einer Konfitüre legen (Mindline, 2017 im Auftrag der Schwartauer Werke unter 581 Befragten).