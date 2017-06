%%%Nikon und Jung von Matt/spree jagen weltweit den perfekten Moment%%%



Nikon ruft Fotografen auf, die perfekten Momente festzuhalten (Foto. JvM)

Der mit Zentrale in Tokio ansässige Kamera-Hersteller Nikon lanciert gemeinsam mit seiner globalen Lead-Agentur Jung von Matt/spree eine Kampagne für den Launch der neuen Spiegelreflexkamera D7500. Im Einklang mit der Kampagne 'I am...', die Nikons Signatur ist, wird die neue globale Kommunikation crossmedial in diversen Online-Chanels und Instore ausgerollt. Ein Fokus wird dabei auf Social Media-Plattformen gelegt. Der Teaser-Film für die neue Kamera, deren Verkaufsstart am 16. Juni 2017 ist, ging bereits am 12. April 2017 live.

Unter dem Kampagnenmotto: 'I am chasing moments' wird der Einsatz enthusiastischer Hobbyfotografen inszeniert. Fünf verschiedene Stories und Motive visualisieren die 'Extra Mile', die sie gehen, um den perfekten Moment festzuhalten.

Birgita Olson, Head of Global Strategic Marketing ist sicher, mit dieser Kampagne den richtigen Punkt zu treffen: "Wir haben das Bedürfnis unserer ambitionierten Zielgruppe verstanden, sich immer weiterentwickeln zu wollen. Unsere neue D7500 ist das Vorzeigemodell unseres Engagements für die Passion der Zielgruppe für die Fotografie und ihrer Ambition auch in herausfordernden Umständen bestmöglich zu performen."

Gedreht wurden die Filme unter Regie von Rob Chiu mit der Produktionsfirma iconoclast in Chile. Der Fotograf Özgür Albayrak hat die Motive mit der neuen D7500 geschossen. Zuständig auf Kundenseite sind Birgitta Olson (Head of Global Strategic Marketing) und Carolina Lindberg (Marketing Manager). Ansprechpartner bei Jung von Matt/spree sind Sven Rebholz (GF Beratung), Till Eckel (GF Kreation), Marc Isken, Florian Schwalme, Pieter Snoek, Christof Deutscher (aller Creative Directors), Franziska Krüger (Art), Anne-Marie Brandner (Copy), Jutta Caballero, Sarah Massaro (Accounting), Anna Maierski (Planning Director) und Matthias van de Sand (Agency Producer).