%%%Lena Gercke weckt für adidas und Otto Frühsportler %%%



Das Model Lena Gerke ruft in der Kampagne '#CallMeEarlyBird' zum Frühsport auf (Foto: JvM)

Um den inneren Schweinehund zu überwinden, haben die Sportmarke adidas, Herzogenauracch, und der Versandhändler Otto, Hamburg, die Kampagne '#CallMeEarlyBird' lanciert. Dabei fungiert das Model Lena Gercke als Testimonial. Sie soll für das Workout am Morgen werben. Die Kampagne ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft von adidas mit Otto und umfasst Social Media-Maßnahmen. Flankierend wird auf eine Media-Kooperationen mit Spotify und Runtastic gesetzt. Agenturseitig ist der Hamburger Dienstleister Jung von Matt/sports zuständig

Katharina Knoblich, Senior Wholesale Activation Manager bei adidas, sagt: "Mit #CallMeEarlyBird holen wir unsere Zielgruppe dort ab, wo sie unterwegs ist – nämlich in den sozialen Netzwerken. Gleichzeitig stellt Lena als eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands die neuesten Outfits aus unserer Running- und Trainingskollektion vor. Für uns die perfekte Mischung."

Die Aktivierung der Kampagne erfolgt über die sozialen Kanäle von Otto und Lena Gercke. Letztere hat vor allem in der Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen Frauen eine Fanbase. Zentraler Content Hub der Kampagne ist www.callmeearlybird.de. Hier bekommt die Zielgruppe Einblicke in das Leben und den Sport von Lena Gercke. Dazu gibt es Empfehlungen des Models für den perfekten Start in den Tag, zu frühmorgendlichen Laufrouten, Tipps für die passenden Produkte und Spotify-Playlists für die Earlybirds. Bei der Inszenierung unterstützte der Hamburger Modefotograf Felix Krüger und der Filmemacher Fabian Röttger.