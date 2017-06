%%%Volvo ist auf dem Weg zu Publicis Pixelpark %%%

Volvo Car Germany führte im Frühjahr eine Wettbewerbsrunde unter Agenturen durch (hier mehr). Nach Informationen von 'new business' hat Publicis Pixelpark die Nase vorn in dem Rennen um CRM und Social Media des Autobauers. Das Hamburger Office der Network-Agentur könnte den Neukunden gut gebrauchen, denn der Standort hat jüngst Renault verloren. Die Werbekampagnen von Volvo stammen unverändert von Grey Düsseldorf, um digitale Aufgaben wie Händler-Support oder die Gestaltung von Websites kümmert sich die Havas-Tochter Fuel in München.

Volvo Car Germany hat kürzlich eine Guerilla-Aktion vor der neuen Globetrotter-Filiale auf der Königsallee in Düsseldorf durchgeführt. In Anlehnung an die TV-Werbung waren auf den Dächern des 'V90 Cross Country' ein Kajak und ein Fahrrad angebracht. Die Aktion stammte vom ortsansässigen Betreuer Grey.

