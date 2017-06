%%%Montblanc lässt Agenturen pitchen%%%

Der in Hamburg ansässige Hersteller von Luxusschreib- und -lederwaren Montblanc hat einen Pitch um die Markenbetreuung anberaumt. An dem Verfahren nimmt nb-Informationen zufolge z.B. Jung von Matt teil. Montblanc blickt unter Award-Gesichtspunkten auf eine erfolgreiche Zeit mit Etathalter Scholz & Friends zurück: Das Hamburger Kreativteam gewann mit dem Film 'A Parisian Winter Tale' elf Awards, unter anderem beim ADC und Eurobest, in 2015. Im Folgejahr gab es drei Preise für 'The Montblanc Story' und 'Meet the Modern Trailblazers'. Mit erstgenanntem Case stehen Scholz & Friends und Montblanc in diesem Jahr bei bislang sechs Trophäen.

