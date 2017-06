%%%MSO Digital erwirbt Mehrheitsbeteiligung an netspirits %%%

Die Performance-Marketing-Agentur MSO Digital steuert weiter auf Wachstumskurs: Das 2011 gegründete Osnabrücker Unternehmen baut über eine Mehrheitsbeteiligung an der Kölner Online-Marketing-Agentur netspirits seine Kompetenzen und das Leistungsportfolio aus.

Die netspirits GmbH & Co. KG ist auf Suchmaschinenoptimierung, Youtube- und Facebookmarketing spezialisiert und hat u.a. für Kunden wie Amazon, Continental, UBS und die Telekom gearbeitet. 2007 wurde das Unternehmen von Christian Tembrink und Marius Szoltysek gegründet. Nun wird MSO-Digital-Geschäftsführer Schahab Hosseiny neben den beiden dritter CEO bei netspirits.



Die Kunden der beiden Agenturen werden künftig von den Standorten Köln, Osnabrück, Düsseldorf und Lingen aus beraten. Beide Unternehmensmarken bleiben bis auf weiteres bestehen. Durch die Beteiligung steigt die Mitarbeiterzahl von MSO Digital auf über 80 MitarbeiterInnen an vier Standorten. 2016 betrug das konsolidierte Umsatzvolumen nach Unternehmensangaben 15 Millionen Euro.

Vor wenigen Monaten hatte MSO Digital Hendrik Schmidtpott an Bord geholt, um den strategischen Consultingbereich auszubauen (new business berichtete).



„Mit der Beteiligung an den netspirits stärken wir die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz immens", sagt Schahab Hosseiny. "Der Zusammenschluss katapultiert uns in die Liga der größten digitalen Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum." Hosseiny kündigt an, die Expansion durch weitere strategische Akquisen fortzusetzen.