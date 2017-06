%%%Cannes Lions 2017: Grey gewinnt goldenen Gesundheitslöwen%%%

Das Cannes Lions Festivals of Creativity an der Côte d'Azur ist offiziell gestartet. Vor dem Hauptfestival fand bereits am Wochenende der Wettbewerb Health Lions statt, der kreative Gesundheitskommunikation auszeichnet. Grund zum Jubeln gab es für die in Düsseldorf ansässige Agentur Grey Germany. Als einzige deutsche Agentur gewann sie einen goldenen Löwen sowie eine Bronze-Trophäe für die Kampagne 'Open Your Eyes' im Auftrag von Terre des Femme, Berlin. Unter den Finalisten waren auch Serviceplan, München, sowie die Frankfurter Agentur Pink Carrots und Publicis Pixelpark Hamburg.

