%%%Speed-Sause ins Grüne: Kolle Rebbe präsentiert neuen Audi-Spot%%%

In einem rasanten Spot schickt Kolle Rebbe den neuen Audi R8 Spyder V10 Plus in micrommatagrüner Lackierung über alpine Serpentinen. Die Hamburger haben sich für die neuen Features des Cabriolets eine spannende Visualisierung einfallen lassen: Um das sogenannte "fahrerzentrierte Cockpit" zu verdeutlichen, arbeitet der Film mit Spiegelungen, die alle Bilder auf ein Zentrum zulaufen lassen. Realisiert wurde der Film unter der Regie von Hans & Luko und dem Kameramann Maher Maleh mit der Hamburger Filmproduktion 27Km. Die Musik steuerte Ian O’Brien-Docker bei.

Der Spot kommt auf der Audi-Website und in den Social-Media-Kanälen zum Einsatz. Ende Juni wird er beim „Goodwood Festival of Speed“ der Fachpresse präsentiert.

Kolle Rebbe gehört seit 2013 zum Agenturpool von Audi und betreut unter der Führung von Lennart Wittgen (Leitung Beratung), Oliver Ramm (Leitung Kreation) und Jörg Dittmann (CD Art) u.a. die Verkaufsmedien der RS- und R-Modelle. Seit 2015 verantworten die Hamburger auch die internationale Audi quattro Skigebiets-Kampagne und realisierten zuletzt gemeinsam mit DDB Barcelona die nationale Kampagne für die Audi Black Edition.



Bei Audi zeichnen u.a. Michael Finke, Leitung Marketing und Kommunikation Audi Sport, und Peter Wriebe, Leitung Marketing und Kommunikation, für den Spot verantwortlich.