Emirates: Havas Media bleibt globale Media-Agentur

Die Fluggesellschaft Emirates hat heute bekannt gegeben, dass ihr globaler Media-Etat weiterhin von Havas Media betreut wird. Havas Media hatte das Emirates-Media-Budget 2014 gewonnen und wird nun bis 2020 Media-Agentur der Airline bleiben. Die Aufgaben des globalen Media-Etats beinhalten Strategy, Planning, Social, Traditional und Digital Investement.Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President of Corporate Communications, Market and Brand für die Emirates Group, sieht in Havas Media einen großartigen Partner mit einer ähnlichen Business-Kultur und ist gespannt auf die zukünftigen Arbeiten. Auch der Global Managing Director der Havas Group, Dominique Delport, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.