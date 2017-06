%%%Cannes Lions: Scholz & Friends holt goldenen Outdoor Lion%%%

Bei den Cannes Lions 2017 holt Scholz & Friends nach Grey bei den Health Lions die zweite Gold-Auszeichnung für Deutschland. Der Dienstleister siegt in der Kategorie Outdoor mit dem 'Trump'-Motiv für den 'Tagesspiegel'. Mit einem weiteren Case im Auftrag dieses Kunden kommt in der gleichen Disziplin auch ein silberner Löwe hinzu. Bei den Outdoor Lions sind ferner thjnk und Ogilvy under den Siegern, die beiden Agenturen holen zweimal beziehungsweise einmal Bronze.

Im Rahmen der Preisverleihung vom Montagabend streicht der Gold-Gewinner Scholz & Friends mit der 'Tagesspiegel'-Kampagne noch eine weitere Silber-Medaille bei den Print & Publishing Lions. Hier gewinnen auch Ogilvy (1x Silber), DDB (2x Bronze), Grey (1x Bronze).

Bei den PR Lions halten Grabarz & Partner mit dem 'Mannschaftswhopper' und Jung von Matt mit der Kampagne zur Eröffnung der Elbphilarmonie mit je einer Bronze die Stellung für Deutschland.

In den Wettbewerben um die Glass und Promo & Activation Lions gehen die hiesigen Einreicher leer aus. Bei ersterem stand bereits keine deutsche Agentur auf der Shortlist. In zweitgenanter Disziplin standen vorher acht Einsendungen von Grabarz & Partner, Heimat und loved in der Endrunde.

Insgesamt bringen es die deutschen Agenturen zusammen mit den Ergebnissen der Health Lions nun auf zweimal Gold, dreimal Silber und achtmal Bronze.