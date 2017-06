%%%Österreich: Dentsu Aegis meldet Erwerb von media.at offiziell an%%%

Die Übernahme von media.at, der zweitgrößten Media-Agentur in Österreich, durch die japanisch-britische Agentur-Holding Dentsu-Aegis geht jetzt in die Schluss-Kurve. Ende vergangener Woche ist bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in Wien nun offiziell die Anmeldung der Übernahme erfolgt. Die Frist der kartellrechtlichen Prüfung endet am 11. Juli 2017.

Vor gut vier Wochen hatte Dentsu-Aegis mitgeteilt, dass man sich mit den Eigentümer von media.at über die Übernahme verständigt habe. Damit geht nach über 40 Jahren eine ganz besondere Agentur-Konstellation ihrem Ende entgegen, denn die 1975 gegründete Media-Agentur befindet sich im Besitz ihrer Kunden. Gemäß der Analysen des Instituts Focus ist media.at die Nummer zwei der Media-Agenturen in Österreich (2015 lag das betreute Media-Volumen bei 382 Millionen Euro - neuere Angaben stehen nicht zur Verfügung).

Die Nummer eins ist MediaCom /WPP / GroupM) mit 534 Millionen Euro für 2016. Dann folgt die Omnicom-Tochter OMD mit 292 Millionen Euro auf Rang drei, Mindshare /WPP / GruopM) mit 274 Millionen Euro, IPG (Initiative, UM, Mediabrands) mit 265 Milionen Euro, Dentsu-Aegis 214 Millionen Euro, MEC (WPP / GroupM) mit 165 Millionen Euro und Maxus (ebenfalls WPP / GroupM) mit 38 Millionen Euro.

Angesichts dieser Marktverhältnisse dürfte einer Freigabe durch die österreichischen Kartell-Behörden nichts im Wege stehen.

Der guten Ordnung halber sei noch festzuhalten, dass einstieg Jint-Venture von media.at und der deutschen Pilot-Gruppe, die Digitalagentur Pilot@ media.at Ende November 2016 dergestalt aufgelöst wurde, dass media.at sämtliche Anteile übernommen hat.