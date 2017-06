%%%Leo Burnett entwickelt interaktives Billboard für Fiat%%%



Die "Mirror Time Machine" wurde beim Glamour Beauty Festival in München präsentiert - einer Kooperation zwischen dem Condé Nast Verlag und Fiat.

Ein charmantes Gimmick krönt die Geburtstagskommunikation einer Kultmarke: Fiat feiert sein 60-jähriges Bestehen, und zum runden Geburtstag hat Leo Burnett Germany die "Mirror Time Machine" entwickelt, ein interaktives Display, das den Betrachter mittels künstlich generiertem Spiegelbild und grafischen Filtern in die Popart der 60er Jahre zurückreisen lässt.

Die "Mirror Time Machine" ist Teil einer großangelegten europaweiten Kampagne. Unter dem Claim "Forever Young since 1957" inszeniert das Turiner Team von Leo Burnett die Fahrzeugrange in TV-Spots, auf Print-Motiven, am POS und auf klassischen sowie digitalen OOH-Maßnahmen.

Fiat zählt bereits seit 1987 zum Kundenportfolio von Leo Burnett. Die Frankfurter Dependance der Agentur betreut die Adaption und Weiterentwicklung der TV-Spots sowie der Print- und OOH-Motive für den deutschen Markt. Darüber hinaus kreierten die Frankfurter diverse Maßnahmen für die Händlerkommunikation.