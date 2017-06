%%%BVDW plant Qualitätszertifikat für Content Marketing%%%

Die Focusgruppe Content Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. , will einheitliche Qualitätsstandards für Content Marketing etablieren und die Transparenz im Markt erhöhen. Zu diesem Zweck will der Verband zunächst einen Code of Conduct einführen und im zweiten Schritt ein "BVDW-Qualitätszertifikat Content Marketing".



„Für viele ist Content Marketing immer noch Neuland – Angebot, Dienstleistungen, aber auch die nach wie vorherrschende Uneinigkeit bei der Definition des Begriffes Content Marketing“, begründet Focusgruppen-Mitglied Sabine Wegele (Nayoki), die sich im der der Entwicklung der Selbstverpflichtung und des Zertifikates angenommen hat.



Die Fokusgruppe Content Marketing im BVDW ist ein Zusammenschluss aus Agenturen, Marken, Publishern und Kommunikationsdienstleistern, die an inhaltliche Markenführung glauben. Lesen Sie mehr bei cp-monitor.de.