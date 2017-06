%%%Bundesfamilienministerium sucht Kampagnen-Agentur %%%

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das seit Juni dieses Jahres unter der Leitung von Katarina Barley (SPD) steht, meldet Beratungsbedarf. Gesucht wird ein Dienstleister, der eine Kampagne zur Wertschätzung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland entwickelt. Das Familienministerium plant zum Deutschen EngagementTag am 5. Dezember 2017 den Kick-Off der Kampagne. Zu diesem Zeitpunkt soll ein Kinospot fertiggestellt werden. Der Clip soll auf einer persönlichen Ebene bürgerschaftliches Engagement in Deutschland würdigen und dabei die bestehende Vielfalt an Engagementbereichen und -formaten abbilden. Zudem soll ein Element entwickelt werden, das "Bürgern die Möglichkeit gibt, sich für ein Engagement zu bedanken, das sie besonders beeindruckend finden", heißt es in der europaweiten Ausschreibung.

Das Mandat startet am 15. Oktober und ist bis zum 31. Dezember 2018 angelegt. Die Option auf eine Verlängerung besteht nicht. Interessierte können sich bis zum 10. Juli 2017 um den Etat bemühen (Tel.: 0221/36734259; E-Mail: ).

Für das Bundesfamilienministerium sind u.a. die Berliner Agentur Scholz & Friends Agenda (Kampagne 'Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit') tätig.