%%%Cannes Lions: 40 weitere deutsche Arbeiten ziehen in die Endrunde ein%%%

Bei den Cannes Lions 2017 stehen 40 Arbeiten aus Deutschland im Finale um die Design, Media, Entertainment und Entertainment for Music Löwen. In der Sparte Product Design gibt es keine hiesigen Finalisten. Unter den Teilnehmern der Endrunde der ersteren Disziplinen sind unter anderem Serviceplan, Heimat, Ogilvy und Antoni. Die Gewinner dieser Sparten werden am Mittwochabend ausgezeichnet.

Bei den Entertainment Lions befinden sich Antoni mit der Mercedes-Benz-Kampagne ‘Grow up’ und Heimat mit ‘Art beats Hate’ im Auftrag von Legacy Berlin auf der Shortlist. Bei den Entertainment Lions hält Serviceplan mit ‘Make yourself unstoppable’ (Kunde: Stellson) die Stellung für Deutschland.

In der Sparte Media hat Grabarz & Partner mit ‘Small Space Sitting’ (Kunde: Ikea) zwei Tickets für das Finale. Hier stehen auch Achtung (‘Apocalypse Live', Kunde: RTL 2), Ogilvy (‘Snapskate’, Kunde: Coca Cola) und Saatchi & Saatchi (‘Seahero Quest’, Kunde: Deutsche Telekom) in den Startlöchern.

Mit 20 Einreichungen hat Deutschland in der zweiten Final-Runde bislang die meisten Chancen bei den Design Lions. Knapp ein Viertel davon entfällt auf Heimat mit sechs Shortlist-Plätzen (5x ‘Art beats Hate’; 1x ‘The first Analog Webstore’, Kunde: Hornbach). Dahinter folgen DDB, Kolle Rebbe, Korefe und Cheil mit je drei Nominierungen. DDB ist hier mit einer Arbeit vertreten (‘Words of Welcome’, Kunde: Verein für Berliner Stadtmission). Kolle Rebbe hat drei verschiedene Einsendungen parat (‘The lace case’, Kunde: EKN Footwear; ‘The Rain Pack’, Kunde: Hansgrohe; ‘The Jumping Sandwich, Kunde: Hochland). Kolle Rebbes Design-Tochter Korefe hat zwei unterschiedliche Cases (2x ‘The teabag collection', Kunde: Hällsen & Lyon; 1x ‘The cannot sleep can’, Kunde: Rauch) ebenso wie Cheil vorzuweisen (2x ‘Feed it bag’, Kunde: Edeka; 1x ‘3M Earworm Billboard', Kunde: 3M). Weitere Design-Finalisten sind Ogilvy (2x), Grey (2x), Serviceplan (2x), Antoni (2x), loved (1x), Leo Burnett (1x), BBDO (1x), Elastique Cologne (1x), Jung von Matt (1x) und Scholz & Friends (1x).