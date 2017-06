%%%Haben Sie die richtige Awardstrategie?%%%

Cannes 2017: Die ersten Löwen sind gefangen - Gratulation an Scholz + Friends, Glückwunsch an Grey, DDB und all die weiteren ausgezeichneten Kreativteams dieser Saison!

Aber wo es Gewinner gibt, gibt es immer auch diejenigen, die mit leeren Händen den Saal verlassen - oder ihn gar nicht erst betreten haben. Vielleicht, weil sie nichts eingereicht haben. Vielleicht aber auch, weil der falsche Case ausgewählt wurde - und vielleicht nicht optimal aufbereitet. Weil sie in den falschen Disziplinen antreten. Oder in zu vielen.

Um Agenturen und Unternehmen mit der richtigen Awardstrategie den effektivsten Weg zum "olympischen Gold" der Marketingbranche zu verhelfen, hat Expertin Katja Garff zusammen mit Nils Wulf in Hamburg die Beratungsfirma makers & breakers gegründet. Die beiden wissen, worauf es bei diesem und anderen Kreativwettbewerben ankommt und liefert in der Printausgabe von new Business "gold-werte" Tipps für die Löwenjagd. Eine kleine Auswahl ihrer Do´s und Dont´s:

Stärken Sie die Wettbewerbsmentalität

Ohne den Willen und das Engagement Ihres Teams werden Sie keine nennenswerten oder nachhaltigen Erfolge erzielen. Teilen Sie allen mit, dass Sie gemeinsam zeigen werden, was Sie können. Räumen Sie Ihren Teams Zeit und Möglichkeiten ein, ihren Gewinnerblick zu schulen.

Vermeiden Sie Wahllosigkeit, Eile und Kleinteiligkeit

Wir Deutschen neigen dazu, die Kampagne in ihrer ganzen Umfänglichkeit zu erklären - interessant und zukunftsweisend sind jedoch oft nur kreative Spitzen.

Lassen Sie sich nicht entmutigen

Es muss nicht gleich Platz 4 in den Rankings sein. Für Ihre interne Kultur und Ihr Profil kann schon ein einziger Award in der richtigen Kategorie als Marketinginstrument funktionieren.

Möchten Sie mehr lesen? Hier geht es zur Heftbestellung