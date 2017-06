%%%Cannes Lions: Grabarz & Partner und Philipp und Keuntje gewinnen vier Löwen für Deutschland%%%

Die Sieger der Mobile, Cyber, Direct, Creative Data und Innovation Lions beim Cannes Lions International Festival of Creativity stehen fest. In den ersten beiden Kategorien gibt es zwei deutsche Gewinner: Grabarz & Partner und Philipp und Keuntje (PuK). In den Kategorien Direct, Creative Data und Innovation gibt es keine hiesigen Sieger.

Grabarz & Partner streicht mit dem Ikea-Case ‘Pax it’ einen bronzenen Cyber Lion ein. PuK gewinnt ebenfalls Bronze in dieser Disziplin mit ‘Romowa Electronic Tag’ im Auftrag vom Rimowa. In der Cyber-Kategorie zeichnet die Jury aufgrund der hohen Anzahl an Einreichungen drei Arbeiten mit Grand Prix aus: ‘Aaland Index’ (Agentur: RBK Communication Stockholm, Kunde: The Bank of Aaland), ‘Meet Graham’ (Clemenger BBDO Melburne, Kunde: Transport Accident Commission Victoria) und ‘Did you mean Mailchimp?’ (Agentur: Droga 5 New York, Kunde: Mailchimp).

PuK geht mit dem elektronischen Koffer-Tag bei den Mobile Lions als einziger deutscher Sieger hervor. Hier holt die Agentur je eine Silber- und eine Bronze-Auszeichnung. Den Mobile Grand Prix gewinnt Dentsu Y&R Tokyo mit der App ‘The Family Way’ im Auftrag von Recruit Lifestyle Co. Ltd. Zusammen mit den neu gewonnenen Awards aus den Sparten Mobile und Cyber kommt Deutschland nun auf zweimal Gold, viermal Silber und zehnmal Bronze – also 16 Preise bisher.