%%%Blood Actvertising gewinnt Clausthaler und startet Markenkampagne%%%

Mit einer reichweitenstarken Markenkampagne will die Radeberger Gruppe die Position ihrer im Mai frisch relaunchten Marke Clausthaler im Segment der alkoholfreien Biere ausbauen: "Jetzt mal nüchtern betrachtet" lautet die Kernidee, die mit reichlich Mediapower in verschiedenen klassischen und digitalen Kanälen gespielt wird. Dafür ließ Marketingleiterin Beate Balzert ein umfangreiches Maßnahmenpaket von ihrem neuen Hamburger Betreuer Blood Actvertising kreieren.

"Wieso fahren Leute mit dem Auto zum Fitnessstudio, um dort Fahrrad zu fahren?“, fragt Clausthaler zum Beispiel in einem von acht TV-Spots, oder auch: "Die einzigen Menschen, die sich morgens über einen schönen Schädel freuen, sind Archäologen." Man wolle den Betrachtern mit augenzwinkerndem Humor zeigen, dass man jede Situation erst einmal nüchtern betrachten sollte“, erklärt Marketingleiterin Beate Balzert. Neben den 15-Sekündern umfasst die 360-Grad-Kampagne auch Plakatmotive, TownFence Riesenbanner und Station Videos in frequenzstarken Metropolregionen sowie Fachanzeigen in Printmedien. Eine neu gestaltete Markenwebsite und aktivierende Social Media-Maßnahmen sowie Handels- und Gastronomieaktivitäten flankieren das Paket. Mediaagentur ist pilot Hamburg.



Drei Fragen an Marketingleiterin Balzert:

Mit welcher Agentur haben Sie vor Blood Actvertising zusammengearbeitet?

"Für Clausthaler haben bereits verschiedene Agentur gearbeitet, zuletzt unter anderem auch Ogilvy."



Hatten Sie den Etat ausgeschrieben? Wenn ja, wann? Wie wurde die Agentur ausgewählt?

"Wir haben keinen großen Pitch ausgeschrieben. Wir haben den Etat für den Bereich Klassik nach einer kleinen, feinen Präsentation von Blood Actvertising neu vergeben, ohne großen Pitch mit zahlreichen Agenturen. Die erfrischend nüchterne Kreation hat uns einfach überzeugt, weil sie – ganz in der Kommunikationshistorie von Clausthaler – mit einem humorvollen Augenzwinkern arbeitet."



Ist Clausthaler eigentlich auch im Sponsoringbereich aktiv? Wenn ja: Wen oder was unterstützen Sie bzw. wo ist die Marke präsent?

"Im Fokus steht für uns jetzt erst einmal die neue Kampagne, die wir über die verschiedenen Plattformen bespielen. Ob wir diese um Maßnahmen im Sponsoringbereich ergänzen, prüfen wir noch – und falls ja, in welchen Bereichen."