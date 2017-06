%%%Publicis Groupe will nächstes Jahr bei allen Award-Shows aussetzen%%%

Arthur Sadoun, der neue CEO der französischen Werbe-Holding Publicis Groupe hat bekannt gegeben, das die Holding nächstes Jahr (2018) an keiner Award-Show teilzunehmen wird, inklusive des derzeit statt findenden Cannes Festival Der Grund für den Entschluss sei eine neue durch künstliche Intelligenz (AI) betriebene Professional Assistant-Plattform. Der Fokus und alle Investitionen des gesamten Netzwerks sollen in die neue Plattform namens "Marcel" fließen, benannt nach Publicis-Gründer Marcel Bleustein-Blanchet.Die Plattform wird derzeit inhouse entwickelt und soll mit ihrer Fertigstellung den mehr als 80.000 Mitarbeitern in 130 Ländern die Möglichkeit geben, sich auszustauschen, Projektideen zu identifizieren und Kundenwünsche weltweit besser vorherzusagen.Die Konzeption der Plattform soll etwa ein Jahr dauern und wird größtenteils von Publicis.Sapient übernommen.Die neue Regelung für 2018 betrifft auch alle Tochter-Agenturen wie Leo Burnett Razorfish und ZenithOptimedia