nexum holt Employer-Branding-Etat von Peek & Cloppenburg

Der Modehändler Peek & Cloppenburg setzt im digitalen Employer Branding, Recruiting und der Weiterentwicklung seiner Karriere-Website auf nexum. Die Agentur mit Zentrale in Köln qualifizierte sich in einem zweistufigen Pitch für den Job als neue Online-Leadagentur. "Um unsere Position als einer der attraktivsten Arbeitgeber Europas weiter auszubauen, optimieren wir die gesamte Candidate Journey und setzen auf eine zielgruppenzentrierte Ansprache und Vorteilsargumentation über alle Online-Kanäle hinweg“, so Melisa Gibovic, Head of Employer Branding und HR People & Talentmanagement bei Peek & Cloppenburg, Düsseldorf.

Erste Ergebnisse der Zusammenarbeit sind digitale Kampagnen zur Gewinnung qualifizierter Bewerber und der Besetzung vakanter Stellen in den Verkaufshäusern von P&C. Hierfür hat nexum gemeinsam mit dem Employer-Branding-Team von Peek & Cloppenburg Landingpages für verschiedene Jobprofile und Zielgruppen realisiert, die einen zielgruppengerechten Einstieg bieten und die jeweils wichtigsten Arbeitgebervorteile vermitteln sollen. Diese werden mit unterschiedlichen Ad-Formaten in sozialen Netzwerken beworben. Ein demographisches wie auch interessenbasiertes Targeting soll für größtmögliche Effizienz bei der Nutzeransprache sorgen.

Neben der Kampagnenkreation ist nexum auch für die Weiterentwicklung der Karriere-Website, des angebundenen Karriere-Blogs sowie des Frontend des Bewerbermanagement-Systems mitverantwortlich. Ziel ist es, Nutzer im Recherche- und Bewerbungsprozess eng zu begleiten und ihnen zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu den für sie relevanten Informationen zu ermöglichen. Dazu setzt nexum sowohl auf Neuerungen wie Optimierungen im Bereich User Experience und Design als auch im Bereich Funktionalität, die Schritt für Schritt überdacht, angepasst und mithilfe von Analytics-Erkenntnissen validiert werden.