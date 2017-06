%%%Cannes Lions: DDB und Heimat holen Design-Gold%%%

Nachdem sich die Deutschen Agenturen in den vergangenen Tagen bei den Cannes Lions mehr schlecht als recht geschlagen haben, gelingt ihnen nun mit Siegen in der Sparte Design der Befreiuungsschlag mit je zweimal Gold und Silber sowie sechsmal Bronze. Die beiden goldenen Löwen streichen DDB und Heimat ein.

Erstgenannte Agentur gewinnt zudem eine Bronze. Die Awards zeichnen die Einreichung 'Words of Welcome' (Kunde: Verein für Berliner Stadtmission) aus. Auf Heimats Konto gehen ferner zwei Bronze-Medaillen. Der Dienstleister gewinnt ebenfalls alle Trophäen mit einer Arbeit: 'Art Beats Hate' (Kunde: Legacy Berlin). Bei den Design Lions gehen außerdem Mitsubishi ('Threebots', Kunde: Mitsubishi) und Serviceplan ('Dot. The first Braille-Smartwatch', Kunde: Dot) mit je einem Silber Lion nach Hause. Bronze gibt es zudem einmal für loved ('Ali Cola. The Cola in Skin Colors', Kunde: Ali Cola) und zweimal für Grey ('Open your eyes', Kunde: Terre des Femmes).

Für einen weiteren Medaillenregel - oder eher Niesel - sorgen die Disziplinen Media und Entertainment. Bei erstgenannter gewinnt Saatchi & Saatchi mit 'Seahero Quest' (Kunde: Deutsche Telekom) zweimal Silber und Ogilvy mit 'Snapskate' (Kunde: Coca Cola) einmal Bronze. Im Rennen um die Media Löwen setzen sich Heimat ('Art Beats Hate') und Antoni ('Grow up', Kunde: Mercedes-Benz) mit je einer Bronze durch. Sowohl in den Kategorien Product Design als auch Entertainment Lions for Music gibt es keine deutschen Sieger.

Damit haben die deutschen Agenturen nun insgesamt vier goldene, acht silberne und 19 bronzene Löwen vorzuweisen, sprich nun gehen 31 Lions nach Deutschland. Bis zum Ende der Woche könnten noch weitere Awards auf die Konten der hiesigen Einreicher gehen, denn es stehen noch Ergebnisse in Kategorien wie Film, Integrated und etlichen Craft-Sparten aus.