%%%Shanghai Berlin knöpft Jung von Matt den L’Tur-Etat ab%%%

Shanghai Berlin ist neue Leadagentur von L’Tur. Die als "Story Engineers aus Berlin" positionierten Werber holten sich in einer mehrstufigen Wettbewerbspräsentation den deutschen Kommunikationsetat der Tui-Tochter L’Tur Tourismus AG, der bisher von Jung von Matt betreut wurde. Shanghai Berlin überzeugte mit einem datenbasierten Kampagnen-Ansatz. Dabei wurden Werbung, Performance-Marketing und Social Media in einem Omni-Channel-Ansatz zusammengeführt. Sicherlich half dabei auch die Branchen-Erfahrung im Tourismus: Die Agentur war in den letzten Jahren für Iberostar, Condor, Oman Air, Moovel, Qixxit und Steigenberger tätig.

Michael Moser, Managing Partner der Agentur, freut sich auf die von Dana Kreidt (Executive Creative Director) und ihrem Team entwickelte "Konzeption mit technologischer Intelligenz" und fährt fort: "Unser innovatives Story Engineering, das Daten und Kreation verbindet, passt gut zu der coolen Tourismus-Marke L’Tur.“

Die 45-köpfige Agentur betreut auch Mercedes-Benz, Panasonic, Schott und UNHCR. Für die Panasonic Lumix G Kamera-Range hat Shanghai Berlin jetzt eine Kampagne entwickelt, die sukzessive in den europäischen Ländern ausgerollt wird. Start war Mitte Juni in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Der Kunde Panasonic Marketing Europe ist verantwortlich für die übergreifenden strategischen und kommunikativen Plattformen für sämtliche Produktbereiche des japanischen Herstellers. In Absprache mit den Country Heads werden Marketing-Maßnahmen generiert, die von den jeweiligen Ländern übernommen oder national adaptiert werden.

www.shanghai.berlin