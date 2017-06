%%%loved behält Audi-Magazine und startet neues Konzept%%%

Die Gestaltungs-Agentur von thjnk loved , hat sich im Pitch um das Audi-Magazin erneut durchgesetzt.Bereits 2008 relaunchte loved das Kundenmagazin des Autoherstellers. Nach fast neun Jahren entwickelt die Agentur das Magazin nun weiter mit einem komplett neuen Konzept. Der Fokus des Magazins wird sich künftig ausschließlich mit Themen rund um die Mobilität befassen, im neuen Credo: "Travelling Places And People. One Story Leads To Another. Getting A Sense Of New Mobility". Zudem wird das Audi-Magazine noch präsenter durch ein digitales Angebot, neben der bereits bestehenden Printausgabe."Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer jahrelangen, erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich Content &Storytelling und freuen uns, nun ein neues Kapitel mit der Fortentwicklung des Audi Magazins zu schreiben", so Peter Matz, Geschäftsführer, loved.loved hat sich für die Umsetzung den Grafikdesigner Mirko Borsche - Gründer von Bureau Mirko Borsche und kreativer Leiter des ZEITmagazins - als Creative Director für das Audi-Projekt an Bord geholt. Borsche wird im engem Austausch mit der loved-Redaktion in Hamburg stehen.Giovanni Perosino, Vice President Marketing Communication, AUDI AG : „Mit dem neuen Ansatz habenuns loved und Mirko Borsche überzeugt: Das neue Audi Magazin lebt Mobilität in jeder Story und bisins letzte Detail – und schafft damit das redaktionelle Äquivalent zu unserem Fahrgefühl.“"Wir glauben an die Kraft eines anspruchsvollen Titels, der unsere Markenstory erzählt. Auf progressive, moderne Art und Weise, auf allen sinnigen Kommunikationswegen. Dabei werden in Zukunft vor allem Print und digital noch stärker ineinandergreifen und unsere Story konsequent erzählen. Wir wollen so nicht nur unsere Kunden erreichen, sondern auch einen kleinen gesellschaftlichen Beitrag leisten“, sagt ergänzed Jörg Dietzel, Leiter Creation/Sales Media, AUDI AG.Das Audi-Magazine ist das Steckenpferd für alle internationalen Ausgaben. Die Jahresauflage beträgt 12 Millionen Exemplare weltweit.Die erste Ausgabe des neuen, englischsprachigen Magazins wird im Herbst 2017 publiziert und über den nationalen und internationalen Kioskvertrieb erwerblich sein.