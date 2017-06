%%%Cannes Lions: Acht Löwen gehen bei Radio, Digital und Film Craft nach Deutschland%%%

Das Award-Konto der deutschen Einreicher bei den Cannes Lions 2017 füllt sich wieder. Im Rahmen der Preisverleihung der Kategorien Radio, Creative Effectiveness sowie Film und Digital Craft kommen nochmal acht Preise, zweimal Silber und sechsmal Bronze, hinzu. Silber geht an GGH MullenLowe und Scholz & Friends. Letztgenannter Dienstleister holt auch Bronze. Weitere Bronze-Sieger sind DDB, Grabarz & Partner und Heimat. Die Löwen entfallen auf die Disziplinen Digital und Film Craft sowie Radio. In Creative Effectiveness gibt es keine deutschen Gewinner.





Bei den Radio Lions gewinnt GGH MullenLowe die Silber-Auszeichnung mit 'Documents' (Kunde: Ikea). Hier geht ferner zweimal Bronze in die Hände von Grabarz & Partner mit der Volkswagen-Kampagne 'Cologne'/'Hamburg'/'Berlin' und dem Einzel-Spot 'Cologne'. Einmal Bronze streicht DDB mit 'The Magic Advent Calendar' (Kunde: Deutsche Telekom) ein.





Die zweite deutsche Silber-Medaille vom Freitagabend prämiert Scholz & Friends' 'Discover the Magic of Craft' (Kunde: Montblanc) in der Disziplin Digital Craft. Die Arbeit holt zudem eine Bronze. Weiterer Bronze-Gewinner ist in dieser Kategorie Heimat mit 'Snowdrawings' (Kunde: Swisscom).





Die letzte Bronze in dieser Runde geht an Grabarz & Partner bei den Film Craft Lions für die lachenden Volkswagen-Pferde.