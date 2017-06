%%%Mercedes-Benz schreibt Pitch um globalen Adaptionsetat aus %%%

Der zu Daimler gehörende Stuttgarter Automobilhersteller Mercedes-Benz überprüft die Zusammenarbeit mit seinem Partner, dem internationalen Network BBDO , im Adaptionsgeschäft. Das bestätigte das Unternehmen dem Magazin 'new business'. Die Werbe- und Marketingagentur BBDO war seit 2007 zuständig für die lokale Adaption internationaler Mercedes-Kampagnen in mehr als 30 Märkten. Zuletzt wurde die Zusammenarbeit im Jahr 2014 verlängert.

Zur Höhe des Etatvolumens machte Mercedes-Benz keine Angaben. Der Pitch um das Mandat des weltweiten Adaptionsgeschäfts soll in Kürze starten, ein erstes Briefing ist für Juli geplant. Mit einer Entscheidung wird in Branchenkreisen bis Ende dieses Jahres. Der neue oder alte Partner könnte seine Arbeit dann Anfang 2018 aufnehmen. Welche Agenturen sich an der Ausschreibung beteiligen, ist nicht bekannt. Aufgrund der Aufgabenstellungen gehen Experten von weltweit agierenden Agenturen aus. Im Gespräch sind die Holding WPP, London, und die Publicis Group mit Sitz in Paris. Daimler wird bei der Suche nach einer neuen Agentur von der Beratungsfirma Observatory, Hamburg, unterstützt.