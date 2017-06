%%%Online-Jobsuchmaschine Indeed wird Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt %%%

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat heute die Jobsuchmaschine Indeed als neuen Hauptsponsor vorgestellt. Die Partnerschaft läuft vertraglich über drei Jahre. Indeed betreibt Websites in über 60 Ländern und in 28 Sprachen. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2012 aktiv.

Das Engagement von Indeed - das Unternehmen folgt auf Krombacher - erstreckt sich nicht nur auf die Profi-Mannschaft, alle im Fußball vertretenen U-Mannschaften des Nachwuchsleistungszentrums sowie die Frauen- und Mädchenteams, sondern umfasst auch alle anderen Sportarten und Abteilungen des Vereins. Die Partnerschaft richtet sich dabei ebenfalls an die über 46.000 Mitglieder des Clubs.

Die Partnerschaft zwischen Eintracht Frankfurt und Indeed wurde mit der Unterstützung der Sportmarketing-Agenturen Lagardère Sports und Mediacom Sport & Entertainment auf den Weg gebracht. "Mit Indeed und Eintracht Frankfurt haben wir zwei starke Marken zusammengeführt, bei denen der Austausch mit ihren Zielgruppen im Mittelpunkt steht, ob nun Jobsuchende, Arbeitgeber oder Fans. Hier bietet die Zusammenarbeit großes Aktivierungspotential, sowohl für klassische als auch digitale Maßnahmen", meint Philipp Hasenbein, Managing Director Lagardère Sports Germany GmbH.