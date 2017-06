%%%UM bringt Revlon zurück auf den deutschen Markt%%%

UM Deutschland mit Sitz in Frankfurt hat den integrierten Kommunikationsetat des US-amerikanischen Kosmetikherstellers Revlon gewonnen. Die IPG-Tochter begleitet die Make-up-Marke bei ihrem Wiedereintritt in den deutschen Markt. UM verantwortet neben Mediaplanung und -einkauf auch Kreation, PR, SEO, Onpage-Optimierung und Community Management. Unterstützung kommt von den Partnern Weber Shandwick (PR und Influencer Relations) und Society (Community Management). Die Kreation wird innerhalb der Agentur von der Content-Unit UM Studios entwickelt.

Neben der Adaption der internationalen Kampagne in TV übernimmt UM Studios auch die Entwicklung und Gestaltung sämtlicher Werbemittel. Dies schließt auch die Konzeption und Umsetzung aller digitalen Maßnahmen mit ein, die in Abstimmung mit der Media-Planung erarbeitet werden. Die Media-Kampagne startete im Juni in Print und mit einem Drive-to-Store-Ansatz in Mobile. Die Bewegtbild-Maßnahmen in TV und Online-Video folgen ab Anfang Juli.