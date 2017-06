%%%Huth + Wenzel entwickelt Kampagne für das Schülerticket Hessen%%%



Huth + Wenzel entwickelte eine Kampagne für das 'Schülerticket Hessen' (Foto: Huth + Wenzel)

Wie 'new business' im Februar dieses Jahres berichtete, sicherte sich die inhabergeführte Kreativ-Agentur Huth + Wenzel aus Frankfurt am Main den Lead-Etat des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Nun wurde das erste Projekt der neuen Zusammenarbeit umgesetzt. Im Auftrag des Bundeslandes Hessen und den drei hessischen Verkehrsverbünden RMV, NVV und VRN entwickelte Huth + Wenzel eine Kampagne zur Einführung des 'Schülerticket Hessen'. Schüler und Azubis können für einen Euro pro Tag (365 € pro Jahr) mit Bus und Bahn durch Hessen fahren. Für die Kampagne verantwortlich zeichnet die inhabergeführte Agentur Huth + Wenzel aus Frankfurt am Main.Die Kampagne stellt das Ticket als 'Hero' in den Mittelpunkt, mit dem die Protagonisten interagieren. Die Headline 'Ein Jahr, ein Euro pro Tag, ein Ticket' zieht sich durch alle Werbemaßnahmen. Für die einzelnen Zielgruppen (Teenager sowie junge Schüler und Eltern) entwickelte die 1992 gegründete Agentur unterschiedliche Anzeigenmotive.Die Kampagne zum Ticket ist auf verschiedenen Media-Touchpoints anzutreffen. So soll die Zielgruppe im Web, auf den Straßen und in der Stadt angesprochen werden. Bestandteil der neuen Kampagne sind neben Plakatanzeigen hessenweit ausgestrahlte Funkspots mit jeweils unterschiedlichen Versionen für Teenager und Eltern. Daneben sind Online-Banner auf zielgruppenspezifischen Internetseiten, Social Posts sowie Ads auf Facebook und Instagram zu sehen. In den sozialen Netzwerken wurde die Website 1hessen.de gelauncht, auf der mit einem Selfie-Gewinnspiel auf das Angebot aufmerksam gemacht werden soll.