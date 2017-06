%%%Cannes Lions: Grabarz & Partners lachende Pferde beenden Kreativfestival mit Doppel-Film Silber%%%

Ein eher schlechtes Jahr für Deutschland bei den diesjährigen Cannes Lions geht zu Ende. Am heutigen Abend konnte lediglich Grabarz & Partner mit zwei silbernen Preise in der Sparte Film die Award-Bilanz der hiesigen Einreicher verbessern. Auf der Shortlist waren jedoch mehr Einsendung respektive Agenturen aus Deutschland zu finden. Bei den Titanium und Integrated Lions gehen sie zudem leer aus.

Grabarz & Partner holt seine zwei Löwen mit den lachenden Pferden für Volkswagen. Die beiden Trophäen heben die deutsche Award-Ausbeute auf 48 Preise (4x Gold, 14x Silber und 30x Bronze). Das ist nicht das schlechteste Ergebnis ist der Historie deutscher Cannes Lions-Teilnahmen, 2014 gingen beispielsweise lediglich 43 Medaillen in deutsche Hände.

Zusätzlich zu den drei Disziplinen gingen am Samstagabend Sonderpreise an die Einreicher. Darunter die Titel Agency und Independent Agency of the Year, die an ClemngerBBDO Melbourne und Droga5 New York gehen. Zur Holding Company und zum Network of the Year werden WPP und BBDO Worldwide gekürt. Den Grand Prix for Good nimmt Ogilvy New York für 'The Refugee Nation' entgegen.

Welche Probleme es bereits in den Jury-Sitzungen gab und wie die Stimmung an der Croisette war lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 26 von 'new business'. Zur Bestellung geht es hier.