Veltins bleibt bis 2027 Namensgeber der Schalker Heimspielstätte



v.l. Alexander Jobst, Vorstand Marketing des FC Schalke 04, Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, und Michael Huber Generalbevollmächtigte der Brauerei C. & A. Veltins stoßen auf die Verlängerung an (Foto: Veltins)

Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen der Brauerei C. & A. Veltins und des Bundesligisten FC Schalke 04 geht in die nächste Runde. Die Partner einigten sich darauf, den Namensrechtsvertrag für die Veltins-Arena vorzeitig um weitere zehn Jahre bis 2027 zu verlängern. Gleichzeitig bleiben auch die Ausschankrechte in der Heimspielstätte der Königsblauen bis 2027 in den Händen der Premium-Brauer. Bereits seit zwanzig Jahren (seit Saisonbeginn 1997/98) sind Veltins und Schalke miteinander verbandelt, seit Juli 2005 besitzt der Sauerländer Bierbrauer die Namensrechte am Stadion in Gelsenkirchen.

Der neue Vertrag bietet Veltins weiterhin umfangreiche Marketingrechte sowie das exklusive Bierbelieferungsrecht in der Arena. Neben dem Hauptsponsor, Ausrüster und dem Ärmelsponsor bleibt Veltins wichtigster Partner der Königsblauen. Im Zuge des geplanten Fangebäudes "Tor auf Schalke" sichert Veltins in gastronomischen Belangen volle Unterstützung zu.

"Der FC Schalke 04 genießt als einer der größten Fußballvereine Deutsch-lands durch seine nationalen und internationalen sportlichen Erfolge einen hohen Bekanntheitsgrad und einen hervorragenden Ruf", betont Michael Huber, Generalbevollmächtigte der Brauerei C. & A. Veltins. "Für uns als Premium-Marke haben wir mit unserem bewährten Partner ein Höchstmaß an Identität und Akzeptanz gefunden. Wir sind davon überzeugt, dass die Fans des FC Schalke 04 von Beginn an hinter dem Namen Veltins-Arena stehen, weil wir ähnliche Werte haben – wir sind bodenständig, lebensnah und authentisch. Gemeinsam hat man noch eine Menge vor."