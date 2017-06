%%%Sassenbach Advertising gewinnt PoS- und Packaging-Etat von Prophete%%%

Neugeschäft für Sassenbach Advertising: Die inhabergeführte Münchner Kreativagentur setzte sich in einem Pitch des Fahrrad- und E-Bike-Herstellers Prophete gegen zwei Mitbewerber durch. Der Auftrag: ein neues stringentes neues Packaging Design und einen neuen PoS-Auftritt für das Portfolio des traditionsreichen Familienunternehmens zu entwickeln. Prophete bietet Fahrräder, E-Bikes, Motorroller und Zubehör im niedrigen bis mittleren Preislevel. Der neue Auftritt soll die Position als Marktführer und die Präsenz im Wettbewerbsumfeld stärken.





"‘Keep moving‘ ist seit über 100 Jahren der Anspruch an uns selbst. Deshalb möchten wir auch unseren Auftritt weiter entwickeln und Kunden künftig noch emotionaler und zielgerichteter ansprechen", erklärt Oliver Venohr, Geschäftsführer von Prophete. Dies soll auch im neuen PoS-Auftritt deutlich werden, der speziell auf den Einsatz im Baumarkt und in Selbstbedienungswarenhäusern optimiert wird. Die neuen Designs und sämtliche PoS-Maßnahmen kommen pünktlich zu Beginn der Fahrradsaison 2018 auf den Markt - zunächst deutschlandweit und später auch in verschiedenen EU-Ländern.





Entscheidend für die Vergabe des Etats an Sassenbach Advertising waren vor allem die strategische Kompetenz und die einschlägige Expertise im Bereich Produktverpackung. Die über 60-Mitarbeiter starke Agentur mit den Standorten München und Köln bietet neben klassischer und digitaler Werbung auch Social Media, Live Kommunikation, Content Marketing, Designkonzepte, Direktmarketing und PoS-Strategien im B2B- und B2C-Bereich. Auf der Kundenliste stehen u.a. AutoScout24, Energie Südbayern, Harley-Davidson und Paramount.