%%%BMW Motorrad und Syzygy machen im Web aus dem Leben einen Ausflug%%%



Syzygy verleiht BMWs Motorrädern einen neuen digitalen Anstrich (Foto: Syzygy)

Um die Themen Marke, Produkt, Lifestyle und Cross-Selling miteinander zu verweben, hat BMW Motorrad eine neue Plattform aufgelegt, die das Team von Syzygy in Frankfurt konzipiert und umgesetzt hat. Dabei soll der Auftritt von BMW Motorrad über eine Website hinaus gehen und die Marken sowie ihr Versprechen 'Make Life A Ride' neu erlebbar machen. Syzygy gewann Ende 2014 den digitalen Lead im Pitch. Ein wichtiger Bestandteil des Aufgabenpaketes war der Relaunch der globalen sowie lokalen Websites. Das Ergebnis ist nun eine Plattform, die weltweit als Master für 50 Länder fungiert. Als erste Länder gingen Deutschland und Südafrika live. Der weitere Rollout der Plattform soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Die Neuentwicklung der Plattform war von Beginn an ein zentraler Pfeiler innerhalb der neu ausgerichteten Marketing- und Kommunikationsstrategie von BMW Motorrad und gilt nach eigenen Angaben als eines der wichtigsten digitalen Leuchtturmprojekte der Marke. Die Hauptaufgabe für Syzygy bestand darin, über Storytelling die Faszination für die Markenwelt und die Produktpalette von BMW Motorrad unmittelbar erlebbar zu machen. Die Agentur schuf in diesem Zuge auf Basis von sechs Erlebniswelten eine Bühne für die verschiedenen Motorrad-Segmente. Jede Produktseite soll dabei den Charakter des jeweiligen Segments widerspiegeln, untermalt durch Stories wie über den Stuntrider Chris Northover oder Custom-Bikes, zu Produkt-Highlights, Events und passenden Lifestyle-Produkten. Auf der Plattform können sich User den Sound der verschiedenen Motorrad-Modelle anhören und über Videos das Fahrerlebnis miterleben. Für das Erlebnis wurden mehr als 420 Seiten mit über 8.500 Bildern sowie Bewegtbild-Content kreiert. Die Verknüpfung des Contents erfolgt über ein intelligentes Tagging-System, das eine nahtlose Verbindung von Marken- und Produkterlebnis ermöglicht und sich an der entsprechenden User Journey orientiert.

Die 1995 gegründete Syzygy Gruppe umfasst etwa 660 Mitarbeiter an den Standorten Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau. Zur Agenturgruppe gehört neben der Hauptmarke Syzygy auch die Berliner Digitalagentur Hi-ReS. Zu den Kunden zählen BMW, comdirekt bank, Daimler, Mazda, L’Oréal, o2, die Techniker Krankenkasse und Wempe. In diesem Monat reagierte die Agentur auf das wachsende Interesse am Thema KI mit einer neuen Unit namens Syzygy.ai.