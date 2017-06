%%%Lewis bewirbt Deutschlandstart der Burgerkette Five Guys%%%



Five Guys setzt auf zurückhaltende Kommunikation - die Produkte sollen für sich sprechen (Foto: Five Guys)

Das Düsseldorfer Team der internationalen Kommunikationsagentur Lewis wird den Deutschlandstart der US-amerikanischen Restaurantkette Five Guys begleiten. Die Zusammenarbeit umfasst traditionelle und digitale PR, Social Media sowie Influencer Relations. Im Herbst wird auf der Frankfurter Zeil der erste Store der Edelburger-Braterei eröffnet.





Agentur und Auftraggeber sind sich nicht fremd: Lewis arbeitet bereits für Five Guys Spanien. Für den deutschen Markt konnte Lewis in einem Pitch überzeugen.





Five Guys hat seine europaweite Expansion 2013 in Großbritannien gestartet. Mittlerweile gibt es hier 63 Restaurants, 2016 folgten erste Stores in Frankreich und Spanien.





"Wir haben in den kommenden Monaten in Deutschland und Europa einiges vor", sagt Jörg Gilcher, Managing Director bei Five Guys Deutschland. "Deshalb ist es gut, einen so erfahrenen und engagierten Partner wie Lewis zu haben, der uns alle wichtigen Kommunikationskanäle erschließt. Das Team hat uns besonders durch seine Leidenschaft und sein gutes Verständnis für unsere Marke im Pitchprozess überzeugt."