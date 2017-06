%%%Cadbury engagiert VCCP als globale Kreativ-Agentur%%%

Der Food-Konzern Mondelez hat für seine Marke Cadbury das Agentur-Network VCCP als neue weltweite Kreativ-Agentur unter Vertrag genommen. Zuvor hatten sich die beiden Publicis Agentur Fallon London und Saatchi & Saatchi den Etat geteilt. VCCP setzt sich nun im Pitch gegen Saatchi & Saatchi, Ogilvy & Mather London sowie Wieden + Kennedy London durch. Fallon London nahm nicht am Pitch teil. VCCP ist mit einem Office in Berlin präsent. Das VCCP-Network gehört zur britischen Agentur-Holding Chime Communications, die sich wiederum zu über 75 Prozent im Besitz der Providence Equity Company befindet.VCCP wird den neuen Strategie-Ansatz global realisieren. Das VCCP-Büro London wird als Full-Service Agentur für Großbritannien und Ireland agieren und auch für die Marke Cadbury Dairy Milk global zuständig sein. Cadbury Global Brand Director Ben Wick wird zusammen mit VCCP eine neue Kreativ-Linie entwickeln.Unterdessen gewann Ogilvy Melbourne den Cadbury-Account für die Region Australien / Neuseeland und übernimmt somit den Etat von Saatchi & Saachti. Ogilvy & Mather ist zudem verantwortlich für die Etats in Kanada, den Mittleren Osten und Asien.