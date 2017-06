%%%Amsterdam Berlin für Muun Matratzen: nach nacktem Türsteher nun fluchenden Fußball-Spieler %%%

Die Agentur Amsterdam Berlin sorgt mit einem besonderen Auftritt für ihren Kunden, den Matratzen-Hersteller Muun, erneut für weltweites Aufsehen und lässt den ehemaligen britischen Fußballer Vinnie Jones im Schlafanzug "tanzen". Der 90-Sekunden-Spot aus der Kampagne "Choose your Comfort" zeigt Jones in einem Haus in Los Angeles, wo der "Tough Guy" im Pyjama durch das Haus tanzt und so das Schlafsystem von Muun anpreist.

"Leute erwarten, dass Du dich an die Regeln hälst", sagt Jones in dem Spot. "Sie wollen, dass Du dich so anziehst, wie sie es erwarten, dass Du dich so benimmst, wie sie es erwarten, dass Du so denkst, wie sie es erwarten. Muun möchte, dass sich die Konsumenten so wohl wie möglich fühlen, erklärt Muun Managing Director Vincent Brass die Kampagne. Entwickelt und produziert wurde dieser Spot von Creative Director Moritz Grub (Amsterdam Berlin) in Zusammenarbeit mit BWGTBLD als Post-Production Firma.

Bereits 2016 war Amsterdam Berlin mit Muun in aller Munde: mit der Kampagne "German Softness", in der Kiez-Türsteher Frank Künster nackt in Szene gesetzt wurde.