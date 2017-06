%%%WPP ist Opfer eines Cyber-Angriffes%%%

Die britische Werbe-Holding WPP ist laut Twitter-Botschaft Opfer eines Cyber-Angriffes geworden. Ein WPP-Sprecher bestätigte gegenüber Campaign, dass IT-Systeme in mehreren WPP-Agenturen von einem Cyber-Attacke betroffen seien. In britischen Fachmedien werden folgende Agentur-Einheiten genannt: GroupM, MediaCom, Y&R sowie Burson-Marsteller.Der Angriff betraf Windows-Computer und -Server. Die weltweite WPP-Website ist derzeit nicht abrufbar, dort teilte die Holding jedoch mit, auf Grund von "wichtigen Routine-Wartungen" vorübergehend nicht erreichbar zu sein.