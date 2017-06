%%%thjnk und TAS präsentieren Imagekampagne für die Metropole Ruhr %%%



Die Standortmarketingkampagne der Metropole Ruhr soll vor allem Investoren und Unternehmer ansprechen; Foto: RVR

Die Agenturen thjnk, Hamburg, und TAS, Essen, haben im Auftrag des Regionalverband Ruhr (RVR) eine Imagekampagne entwickelt. Unter dem Motto 'Stadt der Städte' ('City of Cities') will sich die Metropole Ruhr in Zukunft vermarkten und Investoren, Unternehmer, junge Berufstätige und Studierende anlocken.

Der Claim 'Stadt der Städte' soll verdeutlichen, dass die Metropole Ruhr eine Stadt aus 53 Städten mit wirtschaftlicher sowie kultureller Kraft und Vielfalt ist. Mit über fünf Millionen Einwohnern aus mehr als 200 Nationen. Die aktuelle Imagekampagne ist die erste größere Marketingaktion der Region seit der Kulturhauptstadt RUHR.2010.

Im Mittelpunkt der Standortmarketingkampagne steht die digitale Plattform www.metropole.ruhr. Artikel, Interviews, Bildserien und Infografiken erzählen Geschichten aus der 'Stadt der Städte'. Eingebettet in eine neue CI und ergänzt um einen Imagefilm sowie Printmotive, die unterschiedliche Themen wie Green Technology, Innovationsgeist und kulturelle Vielfalt visualisieren, setzt die Kampagne ebenfalls auf Partnerschaften mit Unternehmen aus der Metropole, darunter thyssenkrupp.

"Der fortlaufende Prozess einer Standortentwicklung für die Metropole Ruhr erreicht eine neue Stufe", sagt TAS-Gründer und Geschäftsführer Thomas Siepmann. "Die Kampagne ist die Basis für eine klare Positionierung und ein großes Versprechen der Metropole Ruhr. Sie bietet Unternehmen, aber auch den Städten genug Raum für die eigene Identität und um die damit verbundenen Themen zu verwirklichen."

"Auch aus markenstrategischer Sicht ist es eine spannende Aufgabe, einen der wichtigsten, wenn nicht sogar den wichtigsten Wirtschaftsstandort Deutschlands neu zu positionieren", ergänzt Anke Peters, Geschäftsführerin bei thjnk Hamburg. "Wir sind stolz darauf, die Metropole Ruhr endlich so zu zeigen, wie sie ist: modern, jung und dynamisch."

Die Standortmarketingkampagne ist zunächst für die Jahre 2017 bis 2019 angelegt. Die Verbandsversammlung des RVR hat dafür zehn Millionen Euro bewilligt.