%%%Achtung beteiligt sich an Agenturneugründung Frank%%%

Eine Beraterin, ein Stratege, ein Kreativer und eine etablierte, expansionsfreudige PR-Agentur: Das ist die Startaufstellung von Frank, einer Agenturneugründung in Hamburg, an der maßgeblich zwei (baldige) Ex-FCBler beteiligt sind. Maud Schock, bislang Global Account Director bei FCB, und Sven Becker, zuletzt Global Director Strategy für Beiersdorf bei FCB, machen sich zusammen mit dem New Yorker Kreativen Paul Kamzelas, zuletzt Creative Director bei BBH, selbstständig. Frank haben sie ihre neue Agentur genannt, und der Name soll Programm sein - in der englischen Bedeutung des Wortes: Freiheit, Wahrhaftigkeit und Einfachheit, versprechen die Gründer, sollen die Arbeit der Agentur sowie die Zusammenarbeit mit den Kunden prägen.





Mit im Boot ist die Hamburger PR-Agentur Achtung als Minderheitsgesellschafter. CEO Mirko Kaminski sagt: "Diese Agenturidee und dieses Team aus internationalen Markenmachern haben uns sofort überzeugt. Da mussten wir unbedingt dabei sein." Die justfrank GmbH sitzt denn auch am Straßenbahnring in Hamburg Eppendorf, bei Achtung gleich um die Ecke.





Frank will sich im Agenturmarkt zwischen den internationalen Networkagenturen und den inhabergeführten Agenturen mit nationalem Fokus positionieren. Man wolle mit "wenigen äußerst erfahrenen Experten, mit effizienten Prozessen und einem flexiblen Netzwerk von kollaborativen Partnern besonders agil und fokussiert arbeiten" - zum Beispiel mit der Mediaagentur Masterplan oder eben mit Partner Achtung.





Die Eigen-PR nimmt Mitgesellschafter Mirko Kaminski denn auch gleich in die eigenen Hände: Am Strand von Cannes hat er Maud Schock, Sven Becker und Paul Kamzelas zu den Ambitionen und Zielen ihrer neuen Agentur interviewt: