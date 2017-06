%%%mobilcom-debitel läutet den digitalen Sommer mit einer Roadshow durch Deutschland ein%%%

Am 29. Juni geht der Büdelsdorfer Telekommunikationsanbieter mobilcom-debitel wieder auf eine Roadshow durch 17 deutsche Städte. Wie bereits im vergangenen Jahr soll dabei das Markenerlebnis im Vordergrund stehen. Zwei Monate lang sind die neusten Gadgets unterwegs, darunter Virtual-Reality-Brillen, 360-Grad-Kameras oder die Snapchatbrille 'Spectacles'. Für die Umsetzung der mobilcom-debitel Trucktour zeichnet die Unlimited GmbH Hamburg verantwortlich und die Konzeption stammt von PreussischPortugal.

"Wir verstehen das digitale Leben unserer Kunden und wollen zeigen, dass wir mehr als Mobilfunk zu bieten haben. Die Livekommunikation an zentralen Orten ist deshalb bei uns zur Tradition geworden, weil sie uns nach wie vor am besten dabei hilft, den Menschen im direkten Kontakt alle Facetten unserer Marke näherzubringen", sagt Kerstin Köder, Leiterin Marketing bei mobilcom-debitel.

Die Roadshow gastiert auf Großveranstaltungen wie 'Bochum Total', dem Maschseefest in Hannover oder dem Women’s Run in Köln sowie in Innenstadtlagen. Der mobilcom-debitel Truck präsentiert den Besuchern über Mobilfunkangebote hinaus virtuelle Welten sowie das freenet TV-Angebot in Full-HD. Neben den Produkterlebnissen gibt es an den Stationen des Trucks bei einem Quiz zu 'Mobilfunk und mehr' sowie bei einem Basketball-Contest Preise zu gewinnen. Die Eindrücke vor Ort können die Besucher auf mit dem gif-Generator mit ihren Freunden in sozialen Netzwerken teilen. Die Höhepunkte des diesjährigen Tourplans sind unter anderem der Stand-Up-Paddling Weltcup in Scharbeutz und das Sommerfestival Impark in München.