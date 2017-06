%%%BMW Motorrad und VCCP Berlin begleiten Paris-Dakar Hommage-Bike mit einer Launch-Kampagne%%%



Unter dem Motto 'Make life a Ride' inszeniert VCCP Berlin für BMW Motorrad das neue Modell R nineT Urban G/S (Foto: VCCP)

Der Heritage-Bestseller R nineT von BMW Motorrad wird ab sofort um das Urban G/S-Modell ergänzt. Das Design ist an die legendären Gelände-Bikes des Zweiradbauers aus München angelehnt, die in den 80er Jahren mehrfach die Rallye Paris Dakar gewannen. Zum Launch der R nineT Urban G/S schicken das Unternehmen und die Berliner Stammagentur VCCP im Rahmen einer Kampagne den ehemaligen Paris Dakar-Gewinner Hubert Auriol mit dem neuen Bike an die alten Schauplätze der Rallye.

Herzstück der Kampagne ist ein Film, in dem die US-amerikanische Motorrad-Influencerin Joy Lewis auf Hubert Auriol trifft und mit ihm nach Dakar reist. Zum Einsatz kommen außerdem Print-, Online-, CRM-, Social Media- und Event-Maßnahmen. Ziel ist es, Motorradfans in den 28 internationalen Märkten für das neue Modell zu begeistern.

Die Kampagne ist Teil einer kompletten Kommunikation-Reihe, die VCCP mit BMW Motorrad für die nineT Modelle entwickelt hat. So gibt es bereits Episoden für die Scrambler- und Racer-Derivate, die unter anderem in Kalifornien und Tokio spielten. Alle Episoden verbindet, dass sie Freigeister begleiten, die den jeweiligen Charakter des Bikes wiederspiegeln sollen. Ihre Haltung und Einstellung zum Leben sind durch Filme, Kampagnenmotive und Online-Portraits sichtbar.