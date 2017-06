%%%Way to Blue gewinnt Waterwipes-Etat %%%

Irish Breeze wagt mit WaterWipes erste Schritte in den deutschen Markt (Foto: WaterWipes)

Das deutsche Team der Kommunikationsagentur Way to Blue konnte sich in einem Pitch der irischen Babypflegemarke WaterWipes durchsetzen und wird die digitale Marketingstrategie zur Markteinführung entwickeln. WaterWipes sind Feuchttücher auf natürlicher Basis, die speziell für die empfindliche Haut von Neugeborenen entwickelt wurden. Die Marke gehört zum Konzern Irish Breeze und ist der erste Produktlaunch des Herstellers im deutschen Markt.