UDG und Philips suchen nach Innovationen für gesünderes Leben



Die Kinderreporter sollen auf unterhaltsame Weise die Kernthemen von Philips vermitteln (Foto: Philips)

Der niederländische Technologiekonzern Philips mit Deutschlandsitz in Hamburg forciert seit rund zwei Jahren verstärkt seine Positionierung als Health & Wellbeing Brand. In der aktuellen Kampagne schickt das Unternehmen nun kleine Gesundheitsreporter zu Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Medizin in Hamburg, um nach neuen Innovationen für ein gesünderes Leben zu suchen.

Die Kampagne 'Future Health Kids auf Gesundheitsmission' stammt aus der Feder der Hamburger Agentur UDG United Digital Group. Die Filmproduktion und das Casting übernahm die ortsansässige Nordisch Filmproduction Anderson + Team. Für Media ist Carat zuständig. Verantwortlich auf Kundenseite zeichnet Andrea Knieß, Head of Brand Philips GmbH DACH. Die Kampagne läuft bis 1. September und wird auf der Landingpage www.philips.de/futurehealthkids sowie den digitalen und sozialen Kanälen gestreut.

Die zwei Kinderreporter Toma, 9 Jahre, und Matteo, 12 Jahre, treffen unter anderem HSV Nachwuchsspieler Fiete Arp, den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz und Peter Vullinghs, CEO von Philips DACH. Die Interviews werden durch Videos im Stile der 'Dingsda'-Unterhaltungssendung ergänzt, in denen Kinder im Vorschulalter Begriffe und medizinische Geräte erklären.

