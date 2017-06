%%%Ford und GTB Germany bringen Kampagne für das Modell Fiesta auf die Straße%%%

Der hierzulande in Köln ansässige Autobauer Ford lanciert für das neue Fiesta-Modell eine Kampagne, die den Kleinwagen "erwachsener" machen soll. Zum Maßnahmenpaket zählen TV-Spots, Print- und Social Media-Aktionen sowie eine Microsite unter dem Motto 'Leben für Fortgeschrittene'. Die Gestaltung lag bei der Stammagentur GTB Germany, Düsseldorf.

Dreh und Angelpunkt der Kampagne ist das 'Fiesta-Pärchen' aus der Ford Fiesta 'Schmollbraten'-Kampagne von vor vier Jahren. Analog zum neuen Ford Fiesta sind auch sie gereift und geben der Kampagne erneut ihr Gesicht. So erzählt der Clip beispielsweise, wie das Ende eines gemeinsamen spontanen Abends in einem unvergessenen Moment münden kann: Während die Frau im Beifahrersitz einschläft, entscheidet sich der Mann spontan nach Paris zu fahren. Produziert wurde der TV-Spot von Erste Liebe Film und Regisseur Cadmo Quintero, fotografiert wurde die Kampagne von Michael Schnabel.

Rund um das 'Fiesta-Pärchen' und ihre Erlebnisse vor und in Paris gibt es weitere Bewegtbildelemente, die hauptsächlich in Social Media ihre Anwendung finden werden. Auf der Microsite können User mit Hilfe eines Freeze-Effekts in das jeweils Erlebte des 'Fiesta-Pärchens' räumlich eintauchen. Ferner setzt Ford auch auf Influencer wie wie Jill von @lebenslust__ oder Katharina, bekannt als @TheBeauty2Go. In einem Parcours müssen die Influencer Interviewfragen beantworten, während sie gleichzeitig dabei fahren. Der so erstellte Content wird über die Influencer, aber auch über die Ford-eigenen Kanäle verbreitet.

GTB (Global Team Blue) Germany gehört zur WPP Holding. Unter diesem Namen firmiert der 2014 eigens für den Kunden Ford als Verbund aus den Ford betreuenden Units der WPP-Agenturen gegründete Dienstleister seit 2016. Zuvor hieß er Blue Hive. Bei GTB Germany ist das Team um Managing Director Sven A. Crone, Executive Creative Director Tim Jacobs und Media Director Erik Ullrich zuständig.