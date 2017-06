%%%Rotkäppchen gibt sich mit neuer Dachmarkenkampagne einen neuen Anstrich%%%



Rotes Kleid neu gedacht: Rotkäppchen startet nach 17 Jahren einen neuen TV-Spot (Foto: Rotkäppchen-Mumm)

Seit dem Jahr 2000 flimmerte eine Frau im roten Kleid und einer hinter dem Rücken verborgenen Flasche Rotkäppchen Sekt, um ihren ankommenden Freund am Bahnhof zu überraschen, über die Fernsehbildschirme. Damit ist nun Schluss. Nach 17 Jahren startet die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg am 1. Juli 2017 eine neue Dachmarkenkampagne für Rotkäppchen. Mit der Botschaft 'Der Moment seid ihr!' soll im neuen Auftritt, der gemeinsam mit Ogilvy & Mather Frankfurt entwickelt wurde, erstmals das gesamte Sortiment der Sektmarke vereint werden. Die Schaltung der Maßnahmen liegt bei Mediaplus, München.

"Für uns ist das ein Meilenstein und zugleich ein klares Bekenntnis zu unserer Geschichte und Identität", bringt es Cathrin Duppel, Marketingleiterin der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, auf den Punkt. "Seit dem Neustart nach der Wende haben wir die Marktanteile von Rotkäppchen kontinuierlich ausgebaut. Erfolgreich haben wir uns in den vergangenen Jahren von der reinen Sektmarke zur Dachmarke eines breiten Portfolios entwickelt. Folgerichtig führen wir deshalb nun alle Rotkäppchen-Produktlinien zusammen", so Duppel. Tobias Richter, Marketing Manager Rotkäppchen, ergänzt: "Wichtig war für uns, dass wir unser Markenverständnis und unsere Philosophie bei den Kunden erhalten und festigen: Rotkäppchen ist der Sekt für jedermann, der Menschen miteinander verbindet."

Ogilvy & Mather gestaltete dazu einen Spot, der ab dem 1. Juli auf allen reichweitenstarken Sendern, Online und im Kino ausgestrahlt wird. Gezeigt wird in dem Film eine Hausgemeinschaft während eines Stromausfalls, die im Treppenhaus mit Rotkäppchen Sekt feiert. Ergänzt wird der Clip in der zweiten Jahreshälfte durch Out-of-Home-, Print-, Social Media- und Digital- sowie PR-Maßnahmen. "Wir wünschen uns, dass der neue Auftritt die vielen Rotkäppchen-Fans inspiriert und verbindet", sagt Lothar Müller, Creative Director bei Ogilvy & Mather Frankfurt, und Andreas Best, Client Service Director bei Ogilvy & Mather Frankfurt, ergänzt: "Der neue Auftritt macht Rotkäppchen zu einer zeitgemäßen und nahbaren Wir-Marke." Ogilvy betreut Rotkäppchen seit nunmehr vier Jahren. Zuletzt lancierte die Agentur Anfang des Jahres eine Individualisierungspromotion unter dem Titel 'Sag’s mit Rotkäppchen von Herzen'.