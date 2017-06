%%%Canton feiert 45. Geburtstag mit Messe- und Online-Flight von Pink Carrots%%%

Der Lautsprecher-Hersteller Canton Elektronik in Weilrod nahe Frankfurt begeht sein 45-jähriges Jubiläum unter anderem mit einem Messe-Auftritt auf der High End 2017 in München und einer Online-Promotion. Unterstützend war dabei die Frankfurter Agentur Pink Carrots an Bord, die seit Juni 2016 als Stammbetreuer zeichnet.

Pink Carrots gestaltete über das Standkonzept hinaus begleitende Kommunikationsmaßnahmen wie Anzeigenmotive. Dabei stand alles unter dem Motto 'Wir feiern Musik – 45 Jahre Canton'. Mit der Jubiläumsbox A 45 präsentierte das Unternehmen auf der High End einen Standlautsprecher. Das neue Modell wird erstmals ausschließlich über den Canton-Webshop vertrieben, unter anderem mit dem Paket '45 Tage Probehören, fünf Jahre Garantie'. Dieses Online-Angebot wird von Pink Carrots mit Anzeigen in Fachtiteln sowie Online-Bannern promoted.

Zuständig auf Kundenseite ist Moritz Jung, Marketing Manager bei Canton. Auf Agenturseite verantworten Andreas Horx (Chief Operating Officer), Alessa Callenberg (Beratung) und Briana Bolger-Schuth (Creative Director) den Canton-Kommunikationsetat. Pink Carrots Team aus insgesamt 35 Mitarbeitern zählt außerdem AbbVie, Bayer Health Care, Boehringer Ingelheim, Bosch, Carl Zeiss, Duran Group, Fresenius SE, Novartis, Merck, Novo Nordisk, Robert Bosch und Samsung zu seinen Referenzen.