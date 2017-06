%%%Korona Invest Fund übernimmt Mehrheit bei der Agentur-Gruppe Wunder %%%

Die internationale Digitalagentur Wunder will mit einem neuen Investor weiter wachsen: Der Wagniskapitalgeber Korona Invest beteiligt sich am Unternehmen und wird Hauptanteilseigner. Die Wunder Group ist europaweit in Finnland, England, Deutschland, Estland und Lettland tätig und bietet Full Service-Webservices mit dem Schwerpunkt Agile Methoden und Open Source Systeme - u.a. das Content Management System Drupal. Die deutsche Wunderkraut GmH ist an den beiden Standorte Berlin und München präsent.

Die finnische Investmentgesellschaft Korona hat sich auf Beteiligungen an Unternehmen in der Umsatzgrößenordnung zwei bis 20 Mio. EUR spezialisiert. "Die Zusammenarbeit mit Korona wird uns ermöglichen, sowohl in der Unternehmensführung als auch in der finanziellen Aufstellung noch weiter zu wachsen", sagt Wunder-CEO Joonas Kiminki. Korona strebt an, den Umsatz innerhalb der nächsten Jahre von derzeit 7 Mio. auf 25 - 30 Mio. Euro zu steigern.